越南衛生部今天表示，境內16起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診患者已全數痊癒。衛生部補充說，越南自本月13日起就無新增病例。

越南衛生部在聲明中說，最後一起已知患者為50歲男性，他是被從疫情源頭中國湖北省武漢市返國的女兒感染。越南衛生部表示，這名男性患者已經痊癒，情況良好。

目前還不清楚這名患者何時可以出院。衛生部補充說，其餘患者的狀況好轉，包括1名3個月大嬰兒。

越南首批通報確診病例為2名中國籍人士，是在1月23日感染。

(中央社)