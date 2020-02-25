防堵新冠肺炎有成 越南16起確診全數痊癒 13:522020/02/25 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 越南衛生部今天表示，境內16起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診患者已全數痊癒。衛生部補充說，越南自本月13日起就無新增病例。 越南衛生部在聲明中說，最後一起已知患者為50歲男性，他是被從疫情源頭中國湖北省武漢市返國的女兒感染。越南衛生部表示，這名男性患者已經痊癒，情況良好。 目前還不清楚這名患者何時可以出院。衛生部補充說，其餘患者的狀況好轉，包括1名3個月大嬰兒。 越南首批通報確診病例為2名中國籍人士，是在1月23日感染。 (中央社) #越南 #衛生部 #患者 #補充 #病例 也許您會感興趣 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 時事 逼宮！華爾街日報記者聯署 要總社就「東亞病夫」標道歉 - 國際 超過30國中鏢 WHO：全球要準備好因應大流行 - 時事 全球病例激增！德專家：用罄資源也難避免大流行 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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