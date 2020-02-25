蔡英文總統今天接見德國在台協會處長王子陶，感謝德國在世界衛生組織（WHO)執委會上代表歐盟，展現出對台灣的支持。今年下半年，德國將擔任歐盟輪值主席，她希望德國能繼續發揮影響力，支持台灣的國際參與，也期盼支持台歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

蔡英文感謝王子陶在她當選連任的第一時間，在「德國在台協會」網站發文祝賀，並且肯定台德的密切夥伴關係。她說，台德之間的交流，在王子陶和「德國在台協會」的協助下越來越密切。

對於台德關係的發展，她很認同王子陶處長上任時所說的，維持並創造更多合作契機非常重要。蔡英文指出，過去1年多來，台德共同創造了許成果。像是去年，雙方簽署了自動駕駛技術、道路安全、免試互換駕照、以及轉型正義等4個合作意向書。今年初以來，雙方又簽署了銀行保險監理合作和自動查驗通關兩項協議，持續開展新領域的合作。

除了再生能源以及高科技產業的合作，是台德致力發展的目標，她也期待跟德國和歐盟能夠持續深化經貿關係，希望作為歐盟重要經濟體的德國，能支持台歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

她說，台灣和德國共享民主、自由、人權等價值，她感謝德國重視台灣人民的健康權利。在這個月的世界衛生組織執委會上，德國代表歐盟27國發言，訴求在全球防疫上，沒有任何區域應該被遺落在資訊分享的過程之外，這也展現出對臺灣的支持。

今年下半年，德國將擔任歐盟輪值主席，她希望德國能繼續發揮影響力，支持台灣的國際參與，讓台灣跟德國能夠在國際場域攜手合作，為世界帶來更多貢獻。

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(中時 )