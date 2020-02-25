由台灣電路板協會(TPCA)舉辦的台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show)今年將首度與美國IPC共同在TPCA Show期間新創SMT表面貼裝專區。

IPC(國際電子工業聯接協會)是一個全球性電子行業協會，總部位於美國伊利諾州班諾克，會員企業包括設計、電路板、電子組裝、OEM和測試等電子行業產業鏈等產業，全球會員超過5000家以上，凡全球知名電子行業製造商、汽車製造商都屬旗下會員，由IPC所頒佈之各項標準規範更是廣泛運用於電子與汽車行業。

TPCA表示，台灣電子組裝技術日益增長的需求，近年來智慧型手機等熱門電子產品，功能多、零組件不斷增加，組裝過程越趨精密化與微小化，難度也大幅墊高，良率控制更是一門學問，若能掌握零組件，便能精確掌控良率，同時降低成本提升獲利；同時面對中美貿易競爭下，大廠組裝線逐漸擴增台灣生產線，各項SMT製程相關設備與材料勢必增加採購需求，對於參加TPCA Show之展商，肯定能增加拓展商業合作機會。

TPCA攜手IPC首次在TPCA Show設立IPC專區，將帶來IPC標準展示書店和技術諮詢服務，也將邀請SMT相關知名設備和材料供應商為大家帶來最新的設備演示和技術交流分享，同時為給電子製造行業的專業技術人員提供一個展示交流的平台，強化電路板供應鏈與電子組裝之連結度。

(時報資訊)