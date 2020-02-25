2020嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2020）今（25）日於德國紐倫堡登場，佳世達集團聯合艦隊旗下友通（2397）、維田（6570）與眾福科（3168）聯手出擊，以智慧工廠、智慧交通與強固產品3大主軸，展示不同應用領域的最適化智慧解決方案。

智慧工廠為全球製造業發展焦點，工業電腦廠友通此次展出AIoT Smart Factory解決方案，將現有的製造系統進一步整合與強化，結合人工智慧（AI）、物聯網（IoT）成為AIoT智慧工廠，活化廠內的自動化機器、設備、電力等基礎架構，並將管理系統串聯。

除了友通提出的整廠智慧化架構外，工業電腦廠維田也提出AI機器視覺解決方案，使製造業者可透過高階運算能力，以3D方式檢測產品瑕疵、提升產品品質。若產線有強化運算能力需求，解決方案亦具備高度擴充性，可另外加入繪圖介面卡，提升產線效能。

智慧交通部分，系統設計聚焦透過智慧化科技，協助用路人便捷取得完整道路資訊。友通攜手液晶顯示器模組廠眾福科，在智慧交通展區中模擬各式公車情境應用，展出的智慧車載系統已獲歐洲警車使用，眾福科亦首次展出獨家全圓形面板（Round display）。

強固產品方面，友通、維田、眾福科則聯手展出針對倉儲、食品、船舶等特殊環境場域設計的各式解決方案。眾福科展出航海用電子產品面板，可解決船舶顯示器的高耗電問題。維田則針對石油採礦、倉儲物流與食品製造加工領域，分別推出最適化系統產品。

隨著AI、物聯網、大數據等科技快速進步，各產業的應用創意不斷浮現，帶動全球智慧化商機持續擴大。佳世達表示，「佳世達智慧解決方案聯盟」成員已超過10家，提供從硬體、軟體到服務的一條龍完整服務，可協助全球企業順利導入智慧化系統。

(時報資訊)