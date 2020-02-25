27日起兒童口罩不限單雙號 每次最多持3張兒童健保卡代購 14:052020/02/25 工商 邱琮皓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心24日召開疫情說明記者會。(圖／杜宜諳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應學校開學，為利學童防疫並讓全國家長可方便代購小孩所需之口罩，中央流行疫情指揮中心宣布，「口罩實名制」2月27日(起，調整兒童口罩配銷，13歲(含)以下兒童健保卡不受身分證字號尾數單雙號分流限制，每日都可購買，但每7天仍限購買1次，每人每次最多可代持3張13歲以下兒童健保卡購買口罩 指揮中心特別提醒，兒童口罩配銷方式調整後，成人口罩部分每人每次仍可代持1張成人健保卡購買口罩，且依身分證字號尾數單雙號分流限制購買。 (工商 ) #健保卡 #兒童口罩 #單雙 #購買 #兒童 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩數量放寬 藥師怨其他生意甭做 04:102020/02/21 生活新聞 外交官之妻無法買口罩 蘇：任何人都要能拿到 09:482020/02/21 政治 外交官妻買不到兒童口罩 外交部：討論解決方案中 09:522020/02/21 政治 外交官之妻買不到兒童口罩 外交部：衛福部已同意配發 11:362020/02/21 政治 獨／兒童口罩購買年齡 明起放寛至13歲 19:182020/02/21 生活 美德醫捐30萬片兒童口罩 04:092020/02/22 財經要聞 防疫 紓困 振興同步 拚2月25日立法 01:552020/02/22 生活新聞 苗栗配發補教業者 口罩酒精 04:102020/02/22 地方新聞 美德醫捐30萬片兒童口罩 12:542020/02/22 財經 僑育國小嚴格防疫 再贈兒童口罩套 13:212020/02/25 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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