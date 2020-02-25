因應學校開學，為利學童防疫並讓全國家長可方便代購小孩所需之口罩，中央流行疫情指揮中心宣布，「口罩實名制」2月27日(起，調整兒童口罩配銷，13歲(含)以下兒童健保卡不受身分證字號尾數單雙號分流限制，每日都可購買，但每7天仍限購買1次，每人每次最多可代持3張13歲以下兒童健保卡購買口罩

指揮中心特別提醒，兒童口罩配銷方式調整後，成人口罩部分每人每次仍可代持1張成人健保卡購買口罩，且依身分證字號尾數單雙號分流限制購買。

(工商 )