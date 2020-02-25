編舞家李貞葳以舞作《不要臉》探討數位時代所衍伸的「自拍文化」，背後所反映的人性面向，入圍年度台新藝術獎。（吳汶憶攝，李貞葳提供）

台新藝術獎今（25）日公布年度入圍名單，其中表演藝術類包括布拉瑞揚舞團以舞者生命故事編創的作品《＃是否》、李貞葳探討網紅直播現象的獨舞作品《不要臉》等11組作品，可望於6月角逐「表演藝術獎」與「年度大獎」，獎金分別是新台幣100萬元與150萬。

台新藝術獎由台新銀行文化藝術基金會主辦，今年共有17組入圍作品，其中6組為視覺藝術，11組為表演藝術。評審觀察員組成包括于善祿、白斐嵐、吳介祥、林育世、高俊宏、陳宜貞、孫松榮、鄭文琦、魏琬容等人，歷經2019年全年度展演觀察、評論書寫、季評會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從94件被提名並同意參選作品中，最後選出17組入圍作品，競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」，獎金各100萬元，以及不分類的「年度大獎」，獎金為150萬元。

表演藝術類入圍名單為布拉瑞揚舞團《＃是否》、林廷緒《八八》、李貞葳《不要臉》、謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場《永恆的直線》、驫舞劇場《自由步－一盞燈的景身》、再一次拒絕長大劇團《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》，以及德國E-MEX樂團與台灣中青世代作曲家李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、林梅芳《春華秋水》，還有圓劇團《悲傷ㄟ曼波》、再一次拒絕長大劇團《感傷之旅》、王世偉《群眾》、余彥芳X黑眼睛跨劇團《關於消失的幾個提議Ⅲ》等。

台新藝術獎預計在6月初進行國際決選，6月6日在頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項，並同步於活動專網、台新藝術基金會臉書直播，邀請大眾關注獎項揭曉實況，詳細入圍名單，請以官網公告為主。

(中時 )