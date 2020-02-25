中央流行疫情指揮中心為了提供男童高規格的醫療照顧，派出一名護理師隨機照顧，下機後先送醫院隔離採檢，必須經2兩採檢陰性，再到檢疫場所隔離觀察14天。血友病童小宇昨晚22時46分順利抵台，坐在班機最後一排的小宇母子通關後直接送往醫院。

指揮中心指揮官陳時中表示，這次血友病童與媽媽可以回來，要感謝護理師張莞爾單槍匹馬，接到命令義無反顧走了這一趟。

醫福會執行長王必勝表示，昨天接到任務時，看資料中，考慮地點，證件齊備，以及是否合適離開，最後請護理師張莞爾出勤。

護理師張莞爾說，昨天早上接到任務要派到成都，立刻回家拿證件就上了飛機，ＣＤＣ有幫他準備防護用品，主要任務就是接這對母子回來，中間過程協助穿隔離衣，一路上從桃園機場到成都，著裝好在上飛機，才回到桃園機場停機坪。一路上都很順利，一下飛機後，機上航醫有上來問病史，原則上家屬都說沒有，下機後，就分開王醫師就帶病友去醫院。

護理師張莞爾說，這次乘客加上他共有46人，分成三個區域，他和母子醉在最後面的區域，沒有任何乘客，長榮很貼心，幫我還與這對母子相隔約十幾排座位的距離，該區域都淨空。

護理師張莞爾說，飛機上沒有供餐，最主要是擔心他們上廁所，也都事先說明，這對母子也全程配合。空服員也很照顧我們，有乘客走過來時，都有提醒不要再走過來。

陳時中表示，說起來輕描淡寫，其實是義無反顧，非常感謝這位護理師。

(中時 )