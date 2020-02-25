中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，義大利近日COVID-19病例數快速增加，截至目前確診病例數已達229例，6例死亡，眾多病例無法釐清感染源且醫院出現群聚，米蘭所在之倫巴底及威尼托兩大區已暫停所有宗教活動及大型集會，各級學校停課一週並封鎖10多個城鎮；由於該國疫情明顯擴大，指揮中心宣布，即日起提升義大利旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國大陸(含港澳)、韓國列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、義大利列第二級警示；泰國、伊朗列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整流行地區及旅遊建議範圍

陳時中表示，義大利，國際情況已經越來越緊張，有229例確診個案，義大利發展情況讓大家很擔憂，因速度很快，短短幾天就衝上來，因此提升到第二級警示，根據國際情況看起來，每個」國家有沒有破口，一但產生，蔓延速度就會很快，各國都很謹慎，台灣也一樣。

(中時 )