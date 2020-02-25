新冠肺炎疫情來勢洶洶，導致歐美股周一大跌。財信傳媒董事長謝金河表示，恐慌情緒升高，VIX來到26.35，也代表市場人心終於怕了，但經過這個壓力測試，預期今晚美股會上揚，好的公司會大反攻，這是精準選股的時代。

謝金河在臉書發文指出，昨天全球資本市場大幅下跌，跌幅在3~4%之間，這是全球對疫情擴散情緒的最大壓力測試。主要來自四個層面，一是日本停泊在橫濱外海的鑽石公主號對日本造成很大的破口。二是南韓天地教會造成大邱市幾乎封城，南韓確診病例直線上升，重創了文在寅的聲望。三是伊朗出現47個確診病例，居然有12個死亡病例，這個震撼衝擊中東國家。四是義大利疫情急轉直下，這個第一個對台灣斷航的歐洲國家，如今成了歐洲疫情中心點，這是昨天歐洲股市大跌的最大觸媒。

謝金河提到，歐洲經歷了一千多年的瘟疫，傳染病侵襲，奪走了成千上萬的人命，歐洲人怕死瘟疫、傳染病，這次疫情襲來，歐洲震驚的程度超乎想像。昨天義大利、德國、瑞士、荷蘭、比利時、法國股市開盤就重挫，美國股市自然也被拖下水。這時避險意識升高，黃金、美元及債券市場都大漲，固定收益資產上漲、風險資產被拋售，恐慌情緒升高，VIX來到26.35，也代表市場人心終於怕了！

但經過這個壓力測試，好的資產及標的往上走，不好的商品向下修正，調整的路已經開始，他預期今晚美國股市會上揚，好的公司股價會大反攻，這是精準選股的時代，而口罩全球化則是大家的共識及行動。

(中時電子報)