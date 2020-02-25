因應新冠肺炎疫情下即將到來的開學季，目前藥用酒精產量有限而清潔消毒需求孔急，支援社區抗疫能量，李長榮化工宣布與高雄醫學大學醫藥暨應用化學系共同合作，將電子級異丙醇稀釋至75％濃度後，捐贈作為環境清潔消毒液。

榮化表示，現已預備10噸異丙醇做為協助社區防疫之用，首批捐贈約4000瓶、附上噴頭的500ml的稀釋異丙醇清潔液，將由社區關懷志工隊分送給鄰近廠區的公私立小學與幼稚園使用，下一階段再擴大至周遭居民與高雄市其他區域或機構。

異丙醇（Isopropyl Alcohol, IPA），是廣泛作為工業與電子業溶劑使用的化學品，李長榮化工所生產純度99.99%的電子級異丙醇（EIPA），更是主要供應國際半導體與面板大廠，在製程中用以清潔晶圓與面板。

在一般日用或衛生用品中，異丙醇與酒精（乙醇）的消毒作用相似，也廣泛應用在消毒棉片的水溶液(60-70％)或洗手液(75％)中，醫療臨床上也會用異丙醇作為水乾燥劑預防外耳炎。

榮化指出，在高雄醫學大學醫藥暨應用化學系的協助與配方諮詢下，捐贈這批稀釋後的異丙醇清潔液，在噴灑後靜置30秒即可自然揮發，比稀釋漂白水更適合清潔學童可能頻繁接觸的物體表面，如桌椅、教具和遊樂設施等等，希望能有效協助廠區鄰近國小與幼稚園，降低學童疾病感染的風險。

因噴頭供應有限，首批優先提供給高雄市與廠區相鄰的楠梓、大社、仁武、林園及小港地區、近160所的公私立小學與幼稚園使用，提供學童與家長安心衛生的開學環境。

(工商 )