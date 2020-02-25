新冠肺炎肆虐，民眾憂心號稱「台灣地表最大遷移活動」的媽祖遶境，將讓疫情大爆發，呼籲政府、主辦單位停辦。有人好奇在PTT發問：「一場遶境誰賺錢？可以賺多少錢？」，引發熱烈討論，有網友回「不要問你會怕」，相當令人玩味。

一年一度的台中大甲鎮瀾宮進香行程，預計在3月19日晚間11時05分起駕，展開9天8夜遶境之旅。鎮瀾宮於16日舉辦禳災祛厄祈福法會，董事長顏清標喊話，大家不用怕，要有信心，媽祖婆會跟天公伯合作，把台灣及全世界疫情撲滅。

不過民眾顯然很怕，網路上不斷有人呼籲停辦，包括台大名醫師施景中、「通靈少女」劉柏君等人都跳出來支持停辦。

有網友在PTT發問：「一場遶境誰賺錢？可以賺多少錢？」，表示聽說有人不顧防疫可能破口，執意要遶境，想必是某種東西吸引力很大，很想知道一場遶境是誰賺錢？又可以賺多少錢？輸家是信眾嗎？還是警察？

網友紛紛回應「不要問 你會怕」、「去查查那可觀的金牌數量」、「比奧運好賺」、「想扛轎好像要給六位數還是七位數」、「太低端了 9天賺這一些要用一年嗎」、「這算產業鏈了」。

(中時電子報)