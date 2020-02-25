虎頭埤風景區管理處推出台灣pay「雙人腳踏船行動支付套票」優惠，2人入園送雙人腳踏船遊湖一次，足足可省下160元。（虎頭埤風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

228連假期間至虎頭埤露營，每帳加贈腳踏船抵用券1張。（虎頭埤風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府防疫期間鼓勵全民運動強身健體，推薦遊客到台南市新化區虎頭埤踏青，同時為推廣多元支付政策，即日起至3月底平日期間推出台灣pay「雙人腳踏船行動支付套票」優惠，2人入園送雙人腳踏船遊湖一次，足足可省下160元。

虎頭埤風景區主任陳宏田表示，虎頭埤園區廣闊不怕人擠人，環湖步道全長4.5公里，不論是帶著家裡的毛小孩來散步野餐，或是全家大小一同來騎單車或散步健行都很合適。228連假期間，邀請街頭藝人於園區演出，讓遊客在樂聲繚繞中漫步，增添優閒氣氛。

此外，虎頭埤交通便利，園區有山有水，露營區亦是許多親子、學校、公司露營地點首選，228連假期間，來露營的遊客，風景區管理處每帳加贈腳踏船抵用券1張，讓露營客體驗踩船欣賞湖面風光。

為推廣多元支付，減少紙鈔與錢幣使用，即日起至3月底前，凡於平日使用台灣pay掃碼付費即可享「雙人腳踏船行動支付套票」優惠，含2人入園門票及雙人腳踏船遊湖一次，原價360元，以台灣pay掃碼付費只要200元，歡迎遊客前往郊遊踏青，順賞湖面美麗風光。

(中時 )