高中以下學校25日開學，新竹縣各學校多可見學生大排長龍量體溫進校情形，秩序也很良好，教育部國民及學前教育署署長彭富源到竹東國中訪視，對縣府和學校開學前後的防疫準備工作表示肯定，叮嚀防疫關鍵時刻，一定要守護學生健康。

新竹縣對「新冠肺炎」校園防疫，實施上學前進校門，隨時監測教職、員工及學生健康情形的防護策略，訂定學校入校體溫量測SOP，落實戴口罩、勤洗手、量體溫、保持教室通風及請家長自主健康管理「健康五原則」。

彭富源到竹東國中視察防疫動線及消毒水等防疫物資準備情形，並針對教室通風及居家自主檢測做提醒，強調每天都要做好防疫工作，讓學生能獲得最完善的保護與照顧。

竹東國中校長徐華助表示，學校師生有950人，因應新冠肺炎疫情，寒假召開4次防疫小組會議，緊急採購額溫槍、乾洗手機、酒精、洗手液、漂白水、手套、分裝瓶等因應開學後所需物資。

不少家長說，新冠肺炎疫情讓學校延後半個月開學，學校事先有宣導要在家先量小孩的體溫，上學要戴口罩，但心裡上難免擔憂疫情會不會愈來愈嚴重，家長只能配合政府政策主動做好防疫工作。

(中時 )