立法院25日院會處理「嚴重特殊傳染性肺炎防法及紓困振興特別條例草案」，並針對未達成共識的條文進行表決。（姚志平攝）

民進黨團總召柯建銘（左二）在議場內穿梭與國民黨團書記長蔣萬安（右）等人討論。（姚志平攝）

立法院25日院會處理「嚴重特殊傳染性肺炎防法及紓困振興特別條例草案」，立委在廣泛討論時輪流上台發言提供意見。（姚志平攝）

因應新冠病毒肺炎疫情威脅，立法院今日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，未來最高總計可動用6百億元因應。然而原本在野黨紛紛提案，防疫隔離假應給薪、防疫照顧假應給薪，卻在民進黨團人數優勢下封殺，未能入法，連醫護人員也不例外。此外民眾黨提出勞工應有權拒絕前往疫區工作，但也被民進黨封殺，只在附帶決議中提及。

三讀通過的條文規定各機關應給予接受居家隔離、居家檢疫者防疫隔離假，而檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，就接受隔離或檢疫之日起至結束之日止期間，得申請防疫補償。條文當中並未明定防疫隔離假應給薪，但規定公司若有給薪，將可享有租稅優惠。

但原本在野黨紛紛主張防疫隔離假應給薪，國民黨團即提出應給予公假(依法勞工的公假仍可領薪)，而薪水由政府支付，此外之後因應學校可能停課家長需要請防疫照顧假者，則給予6成薪水。國民黨立委賴士葆指出，減免稅的前提是企業要賺錢，如果企業因為新冠肺炎虧本，哪有錢扣抵？所以行政部門版本對勞工而言，看的到吃不到。但民進黨堅持給假不給薪的方式通過條文。

此外民眾黨憂心有勞工被迫前往新冠肺炎疫情嚴重的國家或區域工作，提案在條例中明訂，如果雇主不提供防疫物資，勞工得拒絕前往，雇主不得因此視為曠職或予以減薪，但提案同樣遭民進黨封殺，只在正式條例三讀通過後，另外以附帶決議方式提出並予以通過。

條文當中也規定政府得給予受新冠肺炎疫情影響的產業、事業、醫療機構等紓困、補貼或振興措施。並授權各級政府機關得依中央流行疫情指揮中心指揮官之指示，徵用或調用防疫物資的生產設備及原物料，並給予適當之補償。

(中時電子報)