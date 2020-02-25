瑞芳工業區越籍移工，撞傷老婦還推落下坡。（資料照）

台2線夜間車禍降低3成，新北市長侯友宜表揚瑞芳警分局交通隊小隊長謝明松（右）。（許家寧翻攝）

去年聖誕夜，新北瑞芳1名8旬老婦夜裡散步遭一部機車撞倒，沒想到這名越籍移工見四下無人，竟狠心將老婦推下坡，所幸跌落卡在溪旁樹支上，過程全被正準備收班的公車司機撞見，新北市長侯友宜今特頒獎牌感謝司機義行，助警方迅破案。

侯友宜25日出席二月份新北市治安會報，會中特別表揚汪姓公車司機，即時報警及通知上天里長林瑞明幫忙，並勇於出面作證提供線索，不但挽救了這名老婦的性命，也助警方短短2小時內揪出躲在宿舍內阮姓移工，將他依殺人罪嫌起訴，還婦人公道。

除了婦人遭撞的台2丁線，台2線濱海公路山區道路彎道多，常有大貨車翻車，造成當地交通受阻與傷亡事故，讓在地居民苦不堪言，瑞芳警分局交通隊小隊長謝明松在彎道裝設警示裝置，成功讓夜間交通事故大幅下降3成，讓里民相當有感。

｢給大家一個安全回家的路｣，里長今在市長下鄉行動治理會議時提出表揚謝明松，侯友宜表示，感謝獲獎者的付出，讓新北市民有安全的道路，而見義勇為的精神不只挽救了婦人的性命，更共同維護了新北市的治安，讓新北市更美好。

(中時 )