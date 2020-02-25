天地教會在韓國造成新冠肺炎大規模群聚傳播，引發大甲媽祖遶境是否該取消，成外界關注議題。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說媽祖會保佑，不過許多人紛紛上網發表反對意見，認為媽祖一定能諒解。內政部長徐國勇表示，此事關係重大會向蘇揆請示，目前未定案。也希望宗教團體依照疾管署管制規定來做。

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(中時電子報)