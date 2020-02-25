大政治大爆掛-無色覺醒》 媽祖繞境該不該辦？ 萬人共食憂疫情風險 14:092020/02/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天地教會在韓國造成新冠肺炎大規模群聚傳播，引發大甲媽祖遶境是否該取消，成外界關注議題。 大甲鎮瀾宮董事長顏清標說媽祖會保佑，不過許多人紛紛上網發表反對意見，認為媽祖一定能諒解。內政部長徐國勇表示，此事關係重大會向蘇揆請示，目前未定案。也希望宗教團體依照疾管署管制規定來做。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #媽祖 #大政治大爆掛 #無色覺醒 #媽祖繞境 #不該 也許您會感興趣 推薦閱讀 先辦祈福法會 彰縣媽祖挑3月1日 04:102020/02/21 地方新聞 大甲媽拚經濟！台中媽祖文創帶動商機 12:232020/02/21 生活 白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴 3／22在通霄免費結緣 15:192020/02/22 生活 白沙屯媽祖奶嘴 嬰兒吸吸保平安 04:102020/02/23 地方新聞 大甲媽遶境照辦太恐怖 台大名醫求媽祖顯靈 10:512020/02/24 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》衛福部出國禁令 醫護怒吼：把我們當賊 14:102020/02/24 政治 大甲媽遶境 林茂賢：不應將防疫責任推給神明 15:372020/02/24 生活 不該給大陸台商貼標籤 04:102020/02/25 論壇廣場 大甲媽今年會起駕嗎？盧秀燕：配合中央 12:492020/02/25 政治 媽祖遶境停不停辦？陳芳明14字示警 13:342020/02/25 政治 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為救台胞遭1450出征 羅智強霸氣籲小英：授權給我嗎？ - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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