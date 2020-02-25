美國總統川普擬向國會提出撥款25億美元對抗新冠病毒疫情，這當中約有10億美元將用於研發疫苗，其他資金則用於治療以及採購口罩等個人防護用品。

不過眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，以目前情況緊急的程度，川普補充經費計畫不但姍姍來遲，而且完全不足夠。

裴洛西強調，眾院根據公共健康危機的程度與嚴重性，已迅速擬定一份強大且策略性的資金方案，她認為川普根本低估情勢。

(工商 )