對抗病毒疫情 華府擬提撥25億美元 14:262020/02/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普擬向國會提出撥款25億美元對抗新冠病毒疫情，這當中約有10億美元將用於研發疫苗，其他資金則用於治療以及採購口罩等個人防護用品。 不過眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，以目前情況緊急的程度，川普補充經費計畫不但姍姍來遲，而且完全不足夠。 裴洛西強調，眾院根據公共健康危機的程度與嚴重性，已迅速擬定一份強大且策略性的資金方案，她認為川普根本低估情勢。 (工商 ) #對抗 #裴洛西 #川普 #病毒疫情 #華府 也許您會感興趣 推薦閱讀 遏制華為 川普非鐵板一塊 04:092020/02/21 論壇廣場 秋後算帳 美國防副部長被請辭 04:102020/02/21 國際大事 川普痛批寄生上流奪奧斯卡 發片商暗諷「他看不懂字幕」 04:092020/02/22 全球財經 俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯 11:192020/02/22 國際 川普訪印度 擬簽千億美元軍購大單 21:572020/02/22 國際 川普來訪印度忙美化門面 貧民窟猴子臭水全得消失 18:342020/02/23 國際 《傳產》疫情衍生違約，5招保命 10:172020/02/24 財經 川普支持度飆上49％ 被彈劾反成助力 18:152020/02/24 國際 川普訪問印度宣布 美印簽署30億美元軍事採購 21:092020/02/24 國際 操盤心法－全球疫情升溫，台股短線震盪 04:102020/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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