據農委會統計，107年度農業常僱缺工為7484人次、臨時性缺工達12萬餘人次，因此去年就向勞動部申請乳牛飼育業及農業外展等方式引進外勞，今天再向勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組申請，會中已達成共識，可在包括蘭花、菇菌、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業等業別開放引進外勞，人數也在增加1600名，整體共開放2400名。

據統計，雖然去年勞動部提供800名外勞名額給農業外展及乳牛飼育業，其中農業外展400名配額已經核定完畢，而乳牛飼育業則仍有剩餘，雖然名額已經分配，但至今僅引進約30名農業外勞。勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，雖然已經核定名額，但部分業者可能仍在招募階段，而印尼及越南勞動契約則仍在驗證中，目前30名大多為國內承接，針對引進的移工人數仍偏少，農委會預計下次提報告討論。

薛鑑忠說，據農委會107年度缺工調查，農業常僱缺工7484人次、臨時缺工是12萬人次，此次另外額開放的蘭花、菇菌、蔬菜、乳牛以外的畜牧飼育業、養殖漁業則是缺工特別嚴重，而先前的乳牛飼育業的外勞比率不得超過25％，此次把所有農業別一併提高為35％。

薛鑑忠指出，新增的1600名農業外勞名額預計最快下半年上路。

(中時 )