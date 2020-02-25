大仁國小在穿堂設量測體溫站，每名學童等候至多不超過3分鐘，快速順利進到教室進行學習。（盧金足攝）

因應疫情，大仁國小開學典禮改在各班教室舉行，透過廣播設備，提醒學矩應該進行的個人健康照護及衛生管理細節。（盧金足攝）

開學日學生重回校園，防疫親師生總動員，25日上午7點前，台中市西屯區大仁國小全體行政同仁及志工早已就位，有條不紊的進行分工任務，已填寫自主健康管理表的學生可快速通關，穿堂另設四關量測體溫，包括動線安排，人員分流引導，每名學童等候至多不超過3分鐘，快速順利進到教室進行學習，在校門外遠遠觀望的家長，露出安心的表情，感謝校方防疫滴水不漏。

防疫如作戰，任務不含糊！從春節後第一時間啟動防疫機制，大仁國小全程待命，經過多次的會議，集思廣益，縝密構思分工合作，開學的第一天，大仁國小學生井然有序，開始新學期的精實學習。

因應疫情，避免大型群聚，開學典禮改在各班教室舉行，透過廣播設備，學務處提醒學矩應該進行的個人健康照護及衛生管理細節，老師們轉達重要配合事項，收集相關衛教影片提供播放教學。

大仁國小校長劉美芬表示，除了導師時間的衛教影片指導，教師群也進行專業社群備課，融入各領域課程，認識新冠病毒，如何自我保護，安然度過防疫期。

大仁國小家長會會長曾聖隆說，一早到校看到大仁師長周詳的分工合作，及親切的服務指引態度，深感校方對防疫的嚴謹，很多家長也回饋對學校的積極防疫措施表示感謝。

大仁國小志工隊隊長黃鈺婷強調，「與志工隊全力守護大仁寶寶」，得知開學需要人手量體溫，大家都很踴躍報名，任務圓滿完成，大家都很開心。

大仁國小學生粘家穎說，寒假期間都會收到老師即時提供的網路學習資源及開學準備注意事項，一早在家量好體溫，就戴著口罩上學，爸媽都表示學校宣達很仔細，全力配合。

「延長寒假時，透過學校臉書官網得到重要的資訊」，學生徐英睿表示，開學前還來當小志工幫忙整理校園，看到老師們做好萬全的準備，期待開學和同學們快樂的學習。

劉美芬感謝大仁團隊的認真投入，家長會主動關心物資是否到位，志工隊協助人力，社區家長們的支持，特別時期的因應，必須使命必達，全力守護大仁寶寶健康成長，快樂學習。

(中時 )