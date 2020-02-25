企業員工現場響應捐血。（台北市產業發展局提供／譚宇哲台北傳真）

新冠肺炎降低民眾出門捐血意願，全台鬧血荒，台北市內湖科技園區發展協會25、26日發起第2屆「內科千人捐血活動」，預計募得1800袋熱血，台北市長柯文哲25日也到場支持活動，號召更多企業員工和民眾一起挽袖捐血。

台北捐血中心指出，新冠肺炎防疫期間捐血人潮減少，加上學校延後開學、醫院也忙於防疫等，今年捐血車巡迴地點減少，今年2月捐血量較去年同期約少了3000袋，目前北捐血液存量僅剩6天，醫院用血需求沒有明顯減少，供血量已告急。

柯文哲表示，新冠肺炎疫情危害國人生命健康，也讓血液庫存量不足，希望企業員工多多捐血，解除血荒；內科協會理事長翁素蕙也說，希望藉由內科員工的拋磚引玉，帶動更多民眾挽袖捐熱血。

內科千人捐血活動早上9點半到下午4點半在17家企業據點同步募血，包括台達電子、研華科技、禮客outlet、友訊科技、精英電腦、遠傳電信、台灣世曦、全聯實業、雄獅旅行社、橘子集團、台聚集團、燦坤實業、統一資訊、經貿聯網、久威國際、遠雄文教基金會及安森美半導體等多家園區企業。

不只企業員工，一般民眾也可參加響應，參加者還可抽現金禮券、美食套餐券、一日旅遊券、飯店住宿券等好禮。

台北捐血中心表示，此次捐血活動出動18輛捐血車，預計將募得1800袋血，為考量用血安全，凡近期曾到訪中、港、澳以及新加坡的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，若曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者及曾與確診病例密切接觸者，同樣暫緩捐血28天。

此外，各捐血點均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，相關捐血訊息，請至台北捐血中心官網查詢

(中時 )