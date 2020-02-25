新冠肺炎疫情延燒，口罩需求也跟著增加。為瞭解布口罩的防疫效果，食藥署先前展開研究，經過測試發現，布口罩若中間夾上不織布，可有效阻擋飛沫，將製作宣傳片向外界說明。

食藥署署長吳秀梅表示，只要布口罩中間夾上不織布、使用了適當的材質，阻擋飛沫的效果就很好。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以現有結果而言，布口罩的說明基本上可信。食藥署近期將製作短片供各界瞭解。

(中時 )