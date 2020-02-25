布口罩可阻擋飛沫 食藥署將製作宣傳片說明 14:152020/02/25 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兒童口罩實名制。(圖/中央流行疫情指揮中心) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，口罩需求也跟著增加。為瞭解布口罩的防疫效果，食藥署先前展開研究，經過測試發現，布口罩若中間夾上不織布，可有效阻擋飛沫，將製作宣傳片向外界說明。 食藥署署長吳秀梅表示，只要布口罩中間夾上不織布、使用了適當的材質，阻擋飛沫的效果就很好。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以現有結果而言，布口罩的說明基本上可信。食藥署近期將製作短片供各界瞭解。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 直播》家庭群聚再擴大！新增1例確診個案 為80歲老翁孫子 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #布口罩 #食藥署 #阻擋 #飛沫 #製作 也許您會感興趣 推薦閱讀 布口罩DIY教學 盼減緩口罩荒 04:102020/02/21 地方新聞 我罩你 中途學校手製口罩套捐偏鄉 04:102020/02/21 地方新聞 防疫漏洞？從疫區回國戴布口罩趴趴走 12:382020/02/21 生活 陸返台無家可歸被當皮球 男戴布口罩流浪24小時才被安置 14:272020/02/21 社會 王牌製作人 音材施教大學開班 01:562020/02/22 娛樂新聞 學生創業 痛快有趣勇敢追夢 01:562020/02/22 娛樂新聞 自己的公園自己建 林口添樂活農園 19:162020/02/24 生活 今天開學 校園防疫總動員 04:102020/02/25 地方新聞 小禎請辭《2分之一強》 04:102020/02/25 娛樂新聞 宜蘭縣議員陳文昌牽線 三星鄉師生獲贈布口罩 11:312020/02/25 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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