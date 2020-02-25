中鼎(9933)標下和平電廠空氣品質再提升統包工程，主要工作範圍包含新建濕式靜電集塵器(WESP)和全密封換熱器設備(NLGGH)，以及選擇性觸媒還原(SCR)、排煙脫硫(FGD)和引風機(ID Fan)等系統升級工程，完工後將可進一步提升既有機組空氣品質效能。

和平電廠位在花蓮，由台泥投資成立的和平電力公司所經營管理，為東部發電量最大的電廠，裝機容量為132萬瓩。中鼎自1999年即參與該廠新建工程，本次再度以優異的電廠及環境工程領域的專業技術與經驗，於激烈的競標中脫穎而出取得本案，並自今年初陸續展開設計工作，同時配合二號機組歲修期間進行安裝改造，以維持電廠正常營運。

中鼎指出，集團在全球完成多項指標工程，並持續精進環境工程市場之水及廢水、廢棄物焚燒發電及空氣品質提升等領域之專業技術及能力，減緩因工業發展造成的環境衝擊，跨足台灣、中國大陸、泰國、菲律賓及美國等市場建立豐富實績。

(時報資訊)