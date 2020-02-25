經濟部日前斥資2億元，購置60台口罩機委託業者生產。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本周將有9條生產線上線，預計可增加72萬片口罩。3月中以後，所有生產線將全開。
經濟部所購置的口罩機，每個機台每周約可生產70萬片口罩，總量超過500萬片，其中120萬片無償提供，剩下380萬則以公告價格提供給政府。
陳時中表示，本周將有9條生產線上線，一條線每日約可生產10萬片，初估每週可增加72萬片。3月中以後，所有產險將全開，產能將進一步提升。
(中時 )
經濟部日前斥資2億元，購置60台口罩機委託業者生產。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本周將有9條生產線上線，預計可增加72萬片口罩。3月中以後，所有生產線將全開。
經濟部所購置的口罩機，每個機台每周約可生產70萬片口罩，總量超過500萬片，其中120萬片無償提供，剩下380萬則以公告價格提供給政府。
陳時中表示，本周將有9條生產線上線，一條線每日約可生產10萬片，初估每週可增加72萬片。3月中以後，所有產險將全開，產能將進一步提升。
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