總統蔡英文今日接見德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz），她感謝德國在世界衛生組織（WHO）執委會上代表歐盟27國發言，展顯對台灣的支持。蔡英文也期盼德國能支持台灣與歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

蔡英文表示，台德之間的交流，在王子陶處長和「德國在台協會」的協助下越來越密切；在座的施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）副處長駐台將滿6年，也是非常重要的推手。今年7月，施碧娜副處長將離台就任新職務，藉此機會，她也要代表台灣人民表達最深的感謝和祝福。

對於台德關係的發展，蔡英文很認同王子陶處長上任時所說的，維持並創造更多合作契機非常重要。過去1年多來，台德也共同創造了許多成果。像是去年，雙方簽署了自動駕駛技術、道路安全、免試互換駕照、以及轉型正義等4個合作意向書。今年初以來，雙方又簽署了銀行保險監理合作和自動查驗通關兩項協議，持續開展新領域的合作。

除了再生能源以及高科技產業的合作，是台德致力發展的目標，蔡英文期待跟德國和歐盟能夠持續深化經貿關係，希望作為歐盟重要經濟體的德國，能支持台歐盟洽簽投資保障協定，共創三贏。

台灣和德國共享民主、自由、人權等價值，蔡英文也要感謝德國重視台灣人民的健康權利。在這個月的世界衛生組織執委會上，德國代表歐盟27國發言，訴求在全球防疫上，沒有任何區域應該被遺落在資訊分享的過程之外，這也展現出對台灣的支持。

今年下半年，德國將擔任歐盟輪值主席，蔡英文希望德國能繼續發揮影響力，支持台灣的國際參與，讓台灣跟德國能夠在國際場域攜手合作，為世界帶來更多貢獻。最後，她再次感謝「德國在台協會」的協助，也期待聽到與會貴賓對台德關係的寶貴建議。

(工商 )