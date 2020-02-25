馬來西亞在野黨巫統發表聲明，指目前已經連同盟黨掌握足夠的議席，預料將在今天覲見國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin），以表明組成新政府的決心。

根據「馬來郵報」報導，巫統總秘書丹斯裡安努亞慕沙（Annuar Musa）今天證實，巫統及盟黨已掌握能組成政府的議席，並將在今天下午覲見國家元首，以尋求組成新政府的權力。

他表示，目前巫統、伊斯蘭黨、沙巴民族復興黨、砂勞越政黨聯盟，以及昨天退出希望聯盟的土著團結黨，已經同意組成新聯盟，並聲稱有足夠議席可以組成新政府。

目前，巫統在下議院擁有39個國會議席、土著團結黨26個、伊斯蘭黨18個、砂勞越政黨聯盟18個及沙巴民族復興黨9個，共110個議席。

這還不包括昨天遭到執政的人民公正黨所開除的阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）等11名國會議員。坊間傳聞，阿茲敏阿里將帶領10名國會議員投靠在野黨。

馬來西亞下議院共有222個議席，只要掌握112個議席，就掌握過半多數議席而執政。

另一方面，國家皇宮消息人士表示，國家元首將在今明兩天召見所有的222個國會議員，了解整個形勢與意願後，再決定賦予組成新政府的權利。

目前，由於執政的希望聯盟因土著團結黨退出，加上阿茲敏阿里等人也脫離，目前僅掌握92個席位，執政權力名存實亡。

雖然昨天馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）在中午無預警宣布辭職，但基於目前處於無政府狀態，因此國家元首在昨天傍晚發表聲明，宣布馬哈地為代首相，以協助解決目前的過渡事務。

(中央社)