新冠肺炎疫情延燒全世界，世界衛生組織（WHO）基於政治考量，繼SARS之後，台灣又一次成為全球的防疫孤兒，為了不讓台灣成為防疫的缺口，藥師公會今天一起站出來，公開表示支持連署台灣加入WHO。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，台灣長期被中國大陸蠻橫打壓，始終沒辦法參加國際活動，希望WHO可以明白台灣2300萬人的期待「我們不希望台灣成為防疫的缺口」。

除了連署以外，藥師將發揮第一線人員的作用，將會在全國6000多間健保特約藥局張貼「連署台灣加入WHO」的QR Code海報，讓更多民眾能夠挺身與藥師站在一起，為台灣加入WHO盡一份心力。

台灣在實施口罩實名制之後，藥師是最前線感受民眾反映的一群，站在社區防疫的角度，藥師是公共衛生不可或缺的一環，黃金舜指出，不管多苦，藥師可以在這一次來協助政府「我想基層的藥師都一定要承擔，利用這個機會創造藥師的價值和光榮感！」以台灣的防疫經驗，要走入亞洲甚至走入世界都是綽綽有餘，藉由這個機會，藥師公會要告訴全世界，台灣的藥師也一樣能「罩」得住。

(中時 )