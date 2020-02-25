台北市中山區健康服務中心鼓勵中山行政中心員工運動，特別邀請中庄仔福德宮響應運動做公益，鼓勵員工每走一層樓，中庄仔福德宮就提供清寒急難家庭救助金給中山區公所，並台北市衛生局指導，台北市立大學共同規畫，聯合簽署營造友善健康職場，今天正逢土地公生日，藉此中庄仔福德宮將舉辦救助金受贈儀式，並由中山區公所區長李美麗代表受贈。

中山行政中心大樓為10層樓高，為了鼓勵員工將運動融入日常生活，樓梯口會張貼健康標示，各樓層也會張貼健康標語，鼓勵員工；另外，在台北市立大學團隊協助下，各樓層也安裝藍芽beacon感應器，讓員工能線上相約一起競賽，也能監控自我目標管理，活動為期2個月，從11月開始，共有217位員工參加，累計總樓層數達3萬1432層，約爬了311座101大樓。

李美麗表示，自從推廣「我愛走樓梯」運動後，除了樓梯間走樓梯的人變多了，走樓梯運動也成為各樓層員工之間的社交話題，大家見面還會問，今天走樓梯了嗎？無形之中增加員工之間的凝聚力。

中庄仔福德宮董事長林春裕表示，做善事一定要不落人後，中山區行政中心員工願意為了幫助弱勢而多走樓梯運動是一件好事，員工走樓梯運動，相對減少搭乘電梯進而節能減碳，除了賺健康又可以送愛心，一舉數得。

(中時 )