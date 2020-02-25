因應政府將韓國列為新型冠狀病毒疫情第三級警告，在韓國三個航點四條航線原提供每周40個來回航班，稍早已展開不固定減班，25日起擴大減班，一周內減12班，減幅30％，先疏運韓國返台旅行團與商務客等，估計下周還會進一步減班。

華航並未整理韓國線減班狀況發布訊息，建議媒體與民眾自行上網查詢航班變動狀況，根據網上公布每日取消航班表，華航桃園-首爾仁川每周原飛16班，松山-首爾金浦每周飛3班，桃園-釜山每周14班，高雄-仁川每周7班。

2月25日華航取消桃園-釜山1班；26日取消桃園-仁川、桃園-釜山各1班，高雄-仁川1班；27日取消桃園-釜山、高雄-仁川各1班；28日取消桃園-釜山2班、桃園-仁川1班；3月1日取消桃園-釜山、高雄-仁川各1班，3月2日取消桃園-釜山1班。

華航表示，持有2月24日（含）前開立，且旅遊期間為4月30日（含）前之華航／華信往返韓國機票，旅客可申請退、改票免收手續費的服務。

透過中華航空網站購買之機票，可於官網提出退票申請；透過旅行社購買之機票，則需洽原購票旅行社辦理。最新航班異動資訊及相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

(工商 )