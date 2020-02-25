由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「跨境電商實戰營」預計3月21日於台北及台中同步開課，今年首次與電商巨擘亞馬遜合作，由學生組團，優化廠商在亞馬遜（Amazon）及台灣經貿網（Taiwantrade）上架內容，帶動學生與企業合作打拼，以提升台灣中小企業的跨境電商能力。

貿協指出，「跨境電商實戰營」去年吸引近400位學生報名，不僅能免費受訓，更有機會獲得新台幣3.8萬元獎金；活動將安排數位行銷專家提供工作坊輔導（Workshop）與LINE即時諮詢等，期盼能助學生培養跨境電商思維，運用電子商務知識與國際貿易接軌，目前已開放報名。

貿協表示，「跨境電商實戰營」分為亞馬遜組與台灣經貿網組，除了幫助企業招募實習生，經由跨境電商拓展海外商機，同時也提供學生與業界接軌的機會；許多業者表示，在進入跨境電商時，常因金流、訂價策略、競品分析等困難而卡關，對此貿協也提供2天的銷售工作坊，協助企業擴展多元銷售管道。

近年來全球最大的變化就是，企業和製造商要多加利用跨境電商，才能搶佔貿易先機，貿協表示，目前台灣經貿網前8大商機來源國包含：美國、阿拉伯、俄羅斯、土耳其、波蘭、烏克蘭、保加利亞、匈牙利等，其中「中、東歐及巴爾幹 3 大經濟圈」買主商機持續走揚不容小覷，有機會帶動另一波新藍海。

(工商 )