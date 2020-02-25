大甲媽遶境停辦？徐國勇：應視疫情 考慮延期 14:432020/02/25 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇指大型宗教活動應依疫情延辦(徐國勇臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽遶境，外界質疑會引發新冠肺炎群聚感染效應，內政部長徐國勇下午表示，大型宗教活動應依疫情發展，考慮延期舉辦。 新冠肺炎疫情持續發展，大甲媽姐遶境卻將在3月19日起駕，外界關切群聚感染風險。 徐國勇表示，內政部將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多極為擁擠群聚的室內及大型活動，也應考慮延期舉辦。 (中時 ) #武漢肺炎 #疫情 #延期 #大甲媽祖 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 旅遊疫情建議注意、警示區歸國 疫情中心：自主健康管理14天 23:172020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 防疫總動員 習開17萬人大會 04:092020/02/25 焦點新聞 廣東村居網格化 打通防疫毛細管 04:092020/02/25 焦點新聞 武漢朝令夕改 封城解禁急轉彎 04:092020/02/25 焦點新聞 陸拚復工 中小企業不足三成 04:102020/02/25 財經要聞 操盤心法－全球疫情升溫，台股短線震盪 04:102020/02/25 證券．權證 陸國關學者：疫情防控、國際社會只剩唯一選擇！ 09:302020/02/25 兩岸 【信民播客】龍觀點EP13｜新冠肺炎疫情中國轉好、世界變壞，全球抗疫有賴中國經驗輸出？ 11:492020/02/25 政治 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為救台胞遭1450出征 羅智強霸氣籲小英：授權給我嗎？ - 政治 罷韓會過嗎？挺韓律師分析後竟給了這組數據！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。