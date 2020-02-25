大甲媽遶境，外界質疑會引發新冠肺炎群聚感染效應，內政部長徐國勇下午表示，大型宗教活動應依疫情發展，考慮延期舉辦。

新冠肺炎疫情持續發展，大甲媽姐遶境卻將在3月19日起駕，外界關切群聚感染風險。

徐國勇表示，內政部將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多極為擁擠群聚的室內及大型活動，也應考慮延期舉辦。

(中時 )