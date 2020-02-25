造紙大廠正隆（1904）推廣回收紙再利用，以「二次森林．森森不息」動畫影片首次參加台灣企業永續協會「金鵰微電影獎」，即自27家企業、40部影片脫穎而出，奪下評審團最大獎及優等經營治理、優等環境資源2項大獎，為本屆微電影獎參賽唯一動畫片。

正隆表示，2019年共再生利用約170萬噸回收紙，利用率近93％，遠高於全台平均的75％，相當於少砍2267萬棵樹、等同約3455座大安森林公園，積極創造二次森林，實踐美好循環與循環經濟價值。

「金鵰微電影獎」日前於光點華山電影院舉行頒獎典禮，由導演李崗授獎，肯定正隆積極投入地球的永續發展。正隆永續發展部經理陳靜宜表示，公司長期致力於回收紙再利用，與大自然共生共榮，實踐企業永續責任。

陳靜宜指出，「二次森林．森森不息」動畫片描述台灣特有動物石虎，因全台山林開發導致數量逐漸減少，呼籲民眾共同關懷土地、並落實紙的分類回收，讓紙回去該去的地方，再藉由正隆低碳綠色紙工廠，讓重複利用的回收紙能彷彿森林不斷循環再生、森森不息。

(時報資訊)