大陸國家互聯網信息辦公室發布了《網絡信息內容生態治理規定》，自2020年3月1日起施行。

國網信辦公室稱，為解決網路暴力、假訊息、假流量等問題，需要加強網路生態治理，以維護大陸網民的切身利益。據中國社科院發布的《社會藍皮書：2019》的調查顯示，大陸青少年上網過程中遇到暴力辱罵訊息的比例為28.89％。

由於網路中用戶的匿名性特徵，言語暴力已經成為威脅網路環境的一大威脅。以及許多網民對未經證實或者已經證實的網絡事件，隨意在網上發表煽動性的不實言論，對他人或者社會公眾的名譽權和隱私權造成嚴重侵害。

國家網信辦有關負責人稱，頒布該規則，主要有考量兩個面向：一是建立健全網路綜合治理體系的需要；二是維護廣大網民切身利益的需要。

國家網信辦稱，《網規》中的生態治理，指的是政府、企業、社會、網民等對象，以網絡信息內容為主要對象，來建立健全網路綜合治理體系、營造無害的網絡空間、建設良好的網路生態、弘揚正能量、處置違法不實資訊等相關活動。

(中時 )