竹南警分局針對開學日，啟動防疫護童專案，一早就指派員警到校門口執行護童專案，並協助校方防疫工作。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份警分局針對開學日，啟動防疫護童專案，一早就指派員警到校門口執行護童專案，並協助校方防疫工作。〔謝明俊攝〕

頭份警分局針對開學日，啟動防疫護童專案，一早就指派員警到校門口執行護童專案，並協助校方防疫工作。〔謝明俊攝〕

通霄警分局針對開學日，啟動防疫護童專案，一早就指派員警到校門口執行護童專案，並協助校方防疫工作。〔謝明俊攝〕

通霄警分局針對開學日，啟動防疫護童專案，一早就指派員警到校門口執行護童專案，並協助校方防疫工作。〔謝明俊攝〕

25日開學日，苗栗縣警局啟動防疫護童專案，所屬竹南、頭份、通宵、大湖等分局，一早就派出員警赴轄內所有小學校門，協助各小學的導護師長、志工維持學童上、下學交通秩序，以確保動線順暢外，並加強校園周遭巡邏，維護學童安全，同時，協助校方執行防疫工作，讓學童們有最安全的就讀環境。

苗栗縣警局針對25日開學日，特別規畫防疫護童專案，要求所屬頭份、竹南、通霄、大湖等分局，針對保護學生上下學安全，特別指派員警於校園周邊執行「護童勤務」，並藉機會與家長們互動、宣導婦幼及交通安全等，並協助校方防疫工作執行。

由於受到新冠肺炎疫情影響，開學首日學生須排隊量測體溫，再加上擔心疫情的家長親自送孩子上學，校門口的交通安全更顯重要，各分局為確保轄區學童交通及校園安全，除協助各小學的導護師長、志工維持學童上、下學交通秩序，以確保動線順暢外，並加強校園周遭巡邏。

縣警局強調，防疫工作很重要，但是為了學童安全，提醒家長們接送學童上、下學應自律在接送區接送，切勿任意停車影響校園周遭交通，並同時教育學生防範陌生人及建立自我保護觀念。警方將機動協助校園安全維護及宣導，讓每位學童都能在校園中快樂成長。

(中時 )