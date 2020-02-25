今天是開學日，各個家長群組一早就熱烈討論，多數父母都很擔心孩子感染新冠病毒，由於許多學校都禁止家長進入校園，就有家長開玩笑說：「學校門口站了一排父母，都用深情款款的眼神目送孩子進入學校。」

其實學校老師也嚴陣以待，尤其很多家長最煩惱中午用餐時間，從打菜、取餐、孩子取下口罩吃飯，這些時機點都容易交叉感染細菌、病毒，部分學校採取嚴格規定，老師先挑選守規矩的學生負責打菜工作，同時需要戴上頭套、口罩、手套等等，就算進行第二輪打菜仍由同樣的學生負責，避免增加傳播病菌的機會。

今天是開學日，許多家長都抱著忐忑不安的心情。周志龍攝

當孩子取下口罩用餐時，老師也嚴格要求不可互相交談，而且盡量拉開每個孩子之間的距離，如果空間有限，就使用書包、餐袋做為阻隔工具，相較之下，新北市某間私立中學最為厲害，居然自製大紙板作為阻隔工具，讓每個孩子彷彿擁有獨立用餐空間，也大大減少飛沫傳播的機率。

其實焦慮的家長可不少，除了有家長謊報從武漢疫區返台，希望藉此讓孩子不要上學，也有家長認為孩子不容易遵守戴口罩等規定，所以自行延到3/2再開始上學，因為2/25開學勢必會比較混亂，希望等到3/2一切秩序較為穩定時，再讓孩子上學更加安全。

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(中時電子報)