八大電視即將播出在大陸受到廣大迴響的家庭劇《都挺好》，該劇由姚晨、倪大紅、楊祐寧、張晨光演出，曾在豆瓣獲得8.5的高分評價，宛如每個家庭縮影的寫實劇情，提及了重男輕女、啃老、老年生活等議題，此劇在長年男尊女卑文化的韓國掀起話題，甚至吸引網紅直播討論。

姚晨在《都挺好》從小被重男輕女的父母冷落，求學期間即半工半讀，成為自力更生的職場女強人，在因緣際會下認識了暖男廚師楊祐寧，他不只用巧手廚藝溫暖融化女方，更以客觀的立場幫她釐清難解的家庭問題，兩人間有十分精彩的感情對手戲。

《都挺好》講述家庭議題，讓觀眾心有戚戚。（圖／八大）

雖因完美男友的溫暖性格擄獲許多粉絲的心，楊祐寧卻說，一開始接拍這部戲時，並沒有把角色定位在暖男，而是希望是一個很懂生活的大男孩，「所謂的懂生活不只是知道如何把自己照顧好，我覺得他可能在自己的生活上，各方面都有一點講究，當你有了講究，你也會照顧別人。」

《都挺好》描述自小飽嚐父母重男輕女、雙重標準對待的女主角(姚晨飾)在離家獨立多年後，突然接獲母親過世的消息，原本發誓與原生家庭劃清界線的她，因後續照料父親老年生活的問題而與兩位哥哥再度碰頭，無法割捨的親情，除了擾亂三兄妹原本平靜的日子，卻也藉由一次又一次的家庭危機，成為彼此溝通與互相了解的契機。

對於《都挺好》這部戲，姚晨表示：「我覺得『真』是這部戲最大的特點，拍的和演的就是我們身邊的這些事和人，它也提出了一個問題，就是原生家庭對一個人的性格和命運的影響。」現實生活中育有一雙兒女，也是為人母親的姚晨透露：「《都挺好》其實是一個非常美好的願望，其實也很難實現，希望這部片子能夠帶給很多人對生活的希望，也希望大家一切都挺好！」八大第1台(27頻道)《都挺好》從3月3日(二)起，每週一至五晚間10點播出。

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(中時電子報)