台中樂成宮月老出了名的靈驗，一名單身21年的女大生有了心儀對象，特地去拜月老，不過連擲3次都無筊，正當她非常失望，朋友出主意，直接拿對方照片給月老看，女大生當著旁邊眾多信眾的面，如同自由女神般高舉手機，秀給月老看，果然得到聖筊，讓女大生覺得很搞笑又很玄。

這名女大生在《Dcard》發文表示，21年來第一次，遇到了一個他，也第一次想虔誠朝聖樂成月老。由於關於對方的資訊不多，女大生拜之前就擔心月老找不到他，結果真的連擲3次都無筊。

好(損)友提議「拿手機照片給祂看啊」，女大生原本覺得這樣很蠢，但擲無筊讓她心一橫，便像自由女神像一樣高舉右手，將手機螢幕面向月老，一旁損友還幫忙放大圖片，確認月老看得清楚。

結果神奇的事情發生了！真的聖杯！讓女大生心服口服，表示樂成宮月老真的很靈。不過女大生仍覺得自己很蠢，表示「沒事大概不會想再踏進月老廟」。

這個拜月老趣事逗樂眾多網友，紛紛回應：「笑死，以後會不會看到很多人拜月老在那邊舉手機」、「給照片也要報個資啦 長的很像很像的怎麼辦」、「那會不會一轉頭發現大家手機裡的是同個人」、「我也想過要這樣!不過一個男生舉著男生的照片怕被用異樣眼光看」。

還有網友搭上超夯台劇《想見你》的梗：「說不定你要找王銓勝，月老給你李子維」。

(中時電子報)