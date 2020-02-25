前乖乖公司董事張貴富不滿去年未提前通知董事，討論董事會討論的事件，他提告請求法院宣告該董事會無效，但高院認為乖乖並非公開發行公司，無公開發行公司董事會7日前通知的規定，判張男敗訴。可上訴。

張貴富提告主張，他是乖乖公司股東且在前年當選為公司董事，但去年公司召集的董事會未提前通知，且未提供股東會議事錄、財務報表、股東名簿、收支報表、財產目錄清冊等供他查閱，致伊無法參與系爭董事會行使董事職權。

張男主張該董事會的召集程序違反法令及誠信原則並有權利濫用，所為系爭決議均為無效，他是乖乖公司董事，為執行職務行使內部監察權，可抄錄或複製股東會議事錄、財務報表、股東名簿等。

關於董事會決議部分，高院維持一審判決，認為乖乖公司章程未規定董事會召集通知應早於公司法所定的3天前，乖乖在去年1月3日寄發開會通知，8日召集董事會未違反規定，且董事會的召集程序並無違反法令或誠信原則，決議有效。

至於張男請求查閱、抄錄或複製文件部分，高院判准他可查閱及複製2015到2018年的董事會議事錄。

(中時 )