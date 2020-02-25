新冠肺炎疫情連環爆，導致全球37國家和地區淪陷，加深全球經濟前景不確定性，大陸國內原油需求狂降，但石油庫存卻持續增加，拖累國際油價周一迎來最黑暗一天，盤中一度暴跌逾5％，最低來到50.45美元。

美國財經媒體報導，大陸不少城市仍處於封城狀態，工廠復工不到5成，加上旅遊限制，從大陸出發航班暴減80%，數據顯示，大陸飛機原油使用量較疫情爆發前每日減少24萬桶。

OPEC（石油輸出國組織）預估全球首季的每日石油需求量，將減少 44萬桶，而全年的每日石油需求量，將減少23萬桶，反觀國際能源署卻相當悲觀，推估首季石油需求量將暴跌131萬桶，比OPEC少了百萬桶。

沙國仍信心滿滿，認為疫情僅對短期需求造成衝擊，下半年市場消費量將提升，尤其大陸需求可望重新恢復。

但高盛分析師卻打臉，除了大陸疫情干擾外，經濟復甦緩慢可能使原油庫存風險拉高，造成油價仍有下探空間。

周一（24日）紐約原油盤中一度慘崩5.6%，最低見到50.45美元，隨後跌幅收歛，終場下跌1.95美元（或3.7%），收在51.43美元；布蘭特原油下跌2.20美元（或3.8%），收在56.30美元。

國際油價歷經前一交易日大跌驚魂後，今早在平盤附近震盪，截至台北時間25日上午11點40分，紐約油價小幅反彈0.23%，暫報51.54美元；布蘭特原油則小跌0.11%，暫報55.88美元

(中時電子報)