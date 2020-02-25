沃旭能源25日宣布已和臺灣港務股份有限公司簽訂合約，租用其管理台中港的碼頭暨後線土地，並進行整備以推動「大彰化離岸風場」建造工程，並且與臺灣港務港勤股份有限公司簽署長達20年的離岸風場運維中心土地租約，投資興建全新綠建築，自2022年起作為大彰化離岸風場運維中心，邁步落實在地化進程。

沃旭表示，為配合大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造時程，沃旭能源建造團隊已經開始整備承租碼頭及後線土地，未來風場建設的重要組件如水下基樁、風機塔筒及葉片等，將會存放於承租碼頭及後線土地。

據了解，沃旭在大彰化離岸風場，位於彰化外海離岸35至60公里處，透過遴選及競標階段已取得1.82GW併網容量，沃旭能源將負責風場建造及運維工作。台中港因為具有適宜的水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場，因此成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示：沃旭與台中港簽署20年租約，展現沃旭長期致力落實大彰化離岸風場的在地化。因應風場建置及運維所需，沃旭還投資強化港口基礎建設，為在台灣長期發展離岸風電做好萬全準備。

臺灣港務公司臺中分公司總經理盧展猷說，沃旭能源承租臺中港碼頭及後線土地，支援大彰化風場之建設及作為運維基地，此將帶動我國離岸風電相關產業之發展，創造更多的就業機會，並讓臺中港在離岸風場的建置及營運階段，都扮演舉足輕重之角色。因此，港務公司十分歡迎沃旭能源在臺中港的投資，期待未來雙方的合作，共同為臺灣離岸風電的深耕發展盡一份心力。

沃旭補充， 新建的亞太區離岸風場的旗艦運維中心，將採用歐洲建築工法並設置多項綠色解決方案，包含雨水回收重複使用、大量使用在地綠色建材、設置太陽能板及電動汽機車充電站等。這些設計不但符合沃旭企業減碳目標，也落實沃旭致力創造更環保且永續世界的企業願景。

(工商 )