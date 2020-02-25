日本航空（JAL）積極深化策略分銷合作關係，選擇Amadeus 做為向日本旅行社推薦的分銷合作夥伴，進一步推展零售業務轉型。透過導入AmadeusAltea NDC，日航可望精進各個通路的內容服務與零售業務，從而大規模保障跨通路品牌體驗的一致性。

日航將運用Amadeus NDC Connect整合NDC內容至Amadeus Travel Platform中，以進行內容分銷。該解決方案乃專為使用Altea系統的航空公司所設計，以便其將NDC內容無縫提供給世界各地的旅遊銷售商。 藉此合作關係，採用Amadeus的旅遊業者，不久後便可透過Amadeus Travel Platform輕鬆掌握並享有日航豐富多元的NDC內容，同時保障營運作業不中斷。

日本航空客運管理銷售部門執行長Yoriyuki Kashiwagi 表示：「NDC等新科技可有效提升顧客體驗，並支援日航長期的數位轉型策略。我們希望以『價值』而不只是『價格』來創造旅遊產品的競爭優勢。」

Amadeus亞太區航空事業部執行副總裁 Cyril Tetaz 指出：「我們相信，航空業者必須不斷探索創新與跨通路零售的機會，才能常保競爭活力。今日許多航空公司已展開數位轉型之旅，而 NDC 是助其改善零售能力的一大利器。在部署Amadeus NDC Connect後，日航將可機敏且便捷地運作，高效分銷NDC內容，從而落實數位創新的長期策略。」

隨著導入AmadeusAltea NDC，日航將成為 AmadeusNDC [X] 計畫的最新成員。AmadeusNDC [X] 計畫全面統整各種與 NDC 相關的活動，現已有超過25家旅遊業者及16家航空公司參與。Amadeus致力將NDC廣泛推向所有直接與間接通路，以協助航空業者輕鬆透過其所青睞的分銷通路來供應內容，並同時確保旅遊銷售商能針對各種來源的內容，輕鬆地進行比對、預訂與提供相關服務。

Amadeus秉持落實NDC服務的一貫理念，不斷精進NDC能力，屢獲國際航空運輸協會（IATA）認證，現已取得第四級分銷商（distributor）及 IT 供應商（IT provider）雙認證。

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