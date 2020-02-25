因應數位浪潮的崛起，英國保誠人壽近年來積極投入數位轉型，發展各項創新、數位化的保戶服務，如：e快保行動投保平台、保服一電通、智能客服-保寶、網路投保保險購物車、e拍即傳快速理賠等，提供客戶更好的體驗。

英國保誠集團亞洲執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）表示，英國保誠集團是一家由亞洲業務主導的公司，專注於包含台灣在內的亞洲區增長機會。亞洲仍有數以百萬的人們保障及儲蓄不足，我們將在這些充滿機遇的市場持續投資，以提升我們在壽險和資產管理領域的領導地位。英國保誠近年大舉投資於擴張通路、強化數位能力和提供新商品，以滿足亞洲區對保障、健康和財富產品的強勁需求。展望未來，將致力專注於滿足客戶的真正需求，我們服務執行的品質以及在數位能力的投資，將繼續使我們的亞洲業務脫穎而出。

向來以客戶權益為優先考量的英國保誠人壽，於此次COVID-19新型冠狀病毒防疫期間，第一時間立即啟動各項保戶關懷措施，不僅率先同業推出保戶慰問金，更針對保戶最關心的理賠及繳費提供快速理賠服務、放寬理賠申請、保費緩繳作業等，貫徹執行以客為本的理念。

為提供保戶更安心的服務，英國保誠人壽更特別將理賠服務升級，保戶若因COVID-19新型冠狀病毒住進「負壓隔離病房」治療，將視為「加護病房」給付，出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」之起訖日期即可。為便利保戶，保戶可以先傳真或使用網路理賠服務，審核無誤後英國保誠人壽將先行給付，紙本文件後補即可。

英國保誠人壽也鼓勵保戶多加利用多元服務管道，舉凡各種保單服務需求，皆可透過免費客服專線、智能客服-保寶、保戶e點通等管道獲得協助，不需親臨保戶服務中心，居家也能辦理，減少出入公共場合的機率，防疫e起來！同時，英國保誠人壽也持續關注疾管署最新動態，透過各項對內及對外溝通平台即時佈達相關防疫資訊，隨時因應調整，以提供保戶更即時及完善的服務。

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