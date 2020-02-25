因應防疫民眾減少外出，在家開伙、餐飲外送需求大增，凱基銀為卡友網羅PChome24h、Yahoo、蝦皮、淘寶等十大線上通路，天天在指定通路消費滿額享有8~10%回饋，物資補給不用選日子。此外，在foodpanda、Uber Eats、有無三大外送平台綁定凱基卡消費並登錄，不限金額每筆消費都可賺取5%刷卡金，生鮮、日常用品及外送美食全面涵蓋，支援凱基卡友長期抗疫。

防疫當前，消費者必須挪出一筆家用添購口罩、消毒液、漂白水等用品，凱基銀體貼民眾採購需求，推出「天天凱基日」活動，提供網購通路消費高達8%以上回饋，週一至週四於Yahoo購物、PChome24h等指定通路單筆滿1,500 元可獲得8%、即120元刷卡金；週五及週末更划算，至淘寶、PChome商店街、樂天等指定通路，單筆滿1,000元即可獲得10%、即100元刷卡金，善用凱基卡提供的線上購物優惠讓購買防疫用品更加方便無負擔。 凱基卡是目前市面上唯一天天都有網購通路優惠的信用卡，隨著疫情升溫，凱基銀行貼心提醒，除了日常用品及生鮮採買可利用線上購物之外，外食族選擇foodpanda、Uber Eats、有無三大外帶或外送平台時，除可避免現金收付接觸病菌外，刷凱基卡每筆消費不限金額還可賺5%刷卡金，方便又安心。

有辦卡需求不必手寫表單，可透過凱基銀「信用卡數位辦」進行線上申辦信用卡，免紙本、免簽名，只要簡單3步驟「驗、填、傳」(身分驗證、資料填寫、文件上傳)，短短5分鐘內，即能輕鬆完成信用卡申請手續，新申請卡友累計擁有新戶刷卡回饋最高達1,600元。

(工商 )