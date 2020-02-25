火速過關！立法院今（25）日下午三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，在民進黨國會過半席次優勢下，在關鍵的政院版第3、4、9條，通過民進黨立院黨團所提之修正動議。重點包含：防疫隔離假入法、給假不給薪、2年內可申請「防疫補償」等。

至於在野立委與黨團所提議的「防疫『照顧』假、防疫津貼（生活津貼）、1億元抗疫疫苗研發獎勵金、雇主要求勞工至疫區工作之罰則」等，均在民進黨優勢席次下，予以否決。另隨著特別條例今天完成三讀，行政院27日將接續提出600億特別預算，送立法院審議。

立法院今天下午2時許三讀通過「新冠肺炎特別條例」，根據民進黨團所提之第3條修正動議規定，民眾因防疫需求而居家檢疫、隔離，可向雇主請「防疫隔離假」，而家屬為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假者，也比照辦理。

條文規定，「防疫隔離假」為給假、但不強制雇主給薪，若雇主沒給薪，民眾可申請「防疫補償」，從隔離日起、或檢疫結束日起「2年內」可申請。若民眾因居家檢疫、隔離而影響生計，衛福部應依據社會救助法及相關法令給予救助。

在補償雇主方面，民進黨團修正動議第4條規定，「機關、事業單位、學校、法人、團體」若在勞工居家檢疫、隔離期間給付薪資（意即雇主給假又願意給薪），雇主可在申報當年度所得稅之所得額裡面，扣除「薪資金額的200％」。

在紓困產業上，民進黨團修正動議第9條規定，受新冠肺炎而營運困難之產業、事業、醫療醫事機構及相關從業人員，可由目的事業主管機關，給予紓困、補貼、振興措施，及對員工提供必要協助。

(工商 )