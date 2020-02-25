台中市長盧秀燕重視城市美學，25日在市政會議，聽取台中市都發局長黃文彬，針對台中城市願景專案報告-「城市美學三計」，包含「建造執照預審」、「都市設計審議」及「都市更新與危老重建」，期盼攜手民間建商，公私協力打造人本景觀設計，並提倡人與自然環境永續共存的理念，打造台中成為最宜居的城市。

盧秀燕說，台中市東、西、中、南區，都有很多老舊建築，必須加以改善，居民生活環境才會變好。但城市意象美學，需要依循建築法規跟計畫進行，她執政以來強調「執政透明」，法規如何修訂、民眾如何申請、市府提供哪些獎勵，都是市府應該說明的重點，發展宜居城市，絕不是喊口號。 黃文彬指出，「城市美學三計」的第一計，是「建造執照預審」，以增加或免計容積率，鼓勵建商打造與環境融合的私人建案。例如，綠美化建案前方的開放空間、增加屋脊裝飾物、裝飾柱牆板等，將私有空間加值景觀設計，不僅可以增添居民休憩駐足空間，也可提供公眾使用，造就都市綠意與生活互相連結。

第二計是「都市設計審議」，針對13層樓以上、達到一定規模的建築物，加強景觀綠美化的都市設計審議。包含街道家具、公共藝術、庭園綠化、垂直綠化、夜間照明、廣告招牌都是審議的內容，就是希望藉此讓私人建案與公共空間合而為一，打造具美學設計的都市紋理。

除了新建案外，都發局也特別關注都市更新及危老建築重建。第三計將針對老舊建物提供重建、整維補助、街區活化補助，並鼓勵老屋活化運動及老屋新生運用。其中，光是整維補助，都發局今年編列1,000萬元的預算，協助老舊建築外觀「微整形」，期盼創造經濟價值、美化市容，並活絡地方。

黃文彬說，過去傳統審議過程，建商需要印製大量審查資料，不僅減慢審議程序，也十分不環保。因此，市府於2017年啟動「建照無紙審照Go」受好評，今年再加碼為「預審快易通」，無論是都市審議、預先審議全面無紙化，以落實服務型智慧政府的施政願景。

市府為了城市美學升級增加審議內容，但不因此拖延審議程序。未來市府不僅修正審議委員人數，也致力當場明確裁示會議決議，更針對宜居建築提供「綠色快速通道PLUS+」，以「專案專人審」的方式，藉以加快審議行政流程。

(工商 )