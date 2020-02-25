受新冠肺炎疫情影響，國人出外旅遊意願大為降低，觀光產業首當其衝，但國人可能憋壞了，隨著228連假的到來，搭上賞櫻旺季，中部高山旅遊出現一波熱潮，帶動梨山當地的武陵農場、梨山賓館、福壽山農場、武陵富野等旅宿業者，228三天連假出現一房難求的盛況，讓都會區的飯店業者羨慕不已。

其中，梨山賓館為搶攻高山旅遊的客群，不僅推出每晚3,300元加送晚餐的「山山相惜」專案外，並在台北推出4人成行「到府接送一家人」旅遊專案，全程含食、宿與導覽解說，每人要價4,650元，不另收到府接送費用。

此外，武陵富野則推出加贈午餐的「一泊三食」專案，3月後使用住宿券入住，假日不加價，讓高山旅行更加超值。

梨山賓館副總經理林閔政指出，目前天氣回暖，高山上視野寬闊、空氣流通快，很適合走走步道呼吸新鮮空氣，尤其受疫情影響，國人無法出國旅遊，但很多人還是有想出去走走的渴望。

看準國人不敢搭乘公共運輸工具出遊的想法，梨山賓館推出「到府接送一家人專案」，只要4人就可成行，中間不再接送其他客人，不與陌生人併車、用餐不併桌，並且專車安排到部落體驗、用餐，其中還有一天可暢遊武陵農場，行程時間可以隨時彈性安排，方便客人規畫行程。

林閔政表示，高山旅遊正熱門，建議旅客可以安排3到4天的花蓮、梨山輕旅行；尤其搭配梨山賓館推出「山山相惜」專案，只要出示去花蓮的訂房紀錄，就可以用3,300元入住梨山賓館一晚，並贈送雙人份晚餐，是一趟超值又擁有回憶的高山體驗。

(工商 )