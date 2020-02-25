鑽石公主號返台者 1人發燒送負壓隔離病房 14:512020/02/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鑽石公主號返台者1人發燒，送負壓隔離病房。（資料照/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑽石公主號19名台籍旅客日前返台，接受2次採檢後，入住檢疫所集中檢疫。醫福會執行長王必勝表示，今早出現一名發燒個案，考量鑽石公主號危險性高，因此已安排送醫，將進行進一步的採檢。 王必勝表示，該名民眾昨晚開始發燒，體溫介於37到38度間，伴隨輕微呼吸道症狀。因鑽石公主號屬於疫區，許多人即使已採檢，但返國後再度採檢卻確診，為安全起見，已安排該民眾入住負壓隔離病房，將進行進一步的採檢。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #鑽石公主號 #發燒 #負壓隔離病房 #王必勝 也許您會感興趣 推薦閱讀 困鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐！ 11:192020/02/21 娛樂 鑽石公主號上19國人今可望平安搭包機返台 12:142020/02/21 國際 北部婦人孫女中鏢、女兒無症狀確診 匡列391名接觸者 13:472020/02/21 生活 不再拘限中港澳旅遊史 陳時中：已放大3類採檢標準 15:312020/02/21 生活 鑽石公主號台籍旅客 晚間10點抵台 15:372020/02/21 生活 白牌車司機姪女婿上班木工廠 採檢結果出爐 15:422020/02/21 生活 專家：「鑽石公主號」郵輪上平均1人傳染5人 17:372020/02/21 國際 鑽石公主號包機延遲45分鐘起飛 11點抵桃機 19:102020/02/21 國際 白牌車司機妹妹上班工廠篩檢出爐 全部陰性！ 19:342020/02/21 生活 鑽石公主號返台 林佳龍期許武漢包機循相同SOP 13:422020/02/22 政治 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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