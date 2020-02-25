鑽石公主號19名台籍旅客日前返台，接受2次採檢後，入住檢疫所集中檢疫。醫福會執行長王必勝表示，今早出現一名發燒個案，考量鑽石公主號危險性高，因此已安排送醫，將進行進一步的採檢。

王必勝表示，該名民眾昨晚開始發燒，體溫介於37到38度間，伴隨輕微呼吸道症狀。因鑽石公主號屬於疫區，許多人即使已採檢，但返國後再度採檢卻確診，為安全起見，已安排該民眾入住負壓隔離病房，將進行進一步的採檢。

(中時 )