儒鴻企業公司捐贈運動級彈性機能布餘料，用於環境清潔。（何冠嫻攝）

縣長徐耀昌（右）示範清潔流程，提醒加強擦拭電話、鍵盤等，確實消毒防疫。（何冠嫻攝）

儒鴻企業公司被譽為台灣機能紡織代名詞，25日捐贈苗栗縣政府運動級彈性機能布的下腳料，作為清潔抹布，將由教育處統一調度，發送縣內國高中小學校。縣長徐耀昌感謝並肯定企業善舉，現場示範抹布搭配酒精，進行環境清潔，提醒民眾落實防疫工作，確實消毒。

儒鴻企業公司為亞洲第一大彈性及機能布種製造商，專精彈性針織布料及專業機能性服飾，製作具吸濕排汗、抗UV、輕薄透氣等功能的運動衣，為Nike、Adidas等許多全國知名品牌主要供應商。

儒鴻企業公司董事長洪鎮海為後龍人，秉持物盡其用與回饋社會精神，常將剩餘布料提供給需要的廠商與單位。25日由儒鴻公司經理王媛麗與管理師謝林縈，代表捐贈150袋、每袋約25公斤運動級的彈性機能布下腳料，給縣內學校進行環境清潔。

徐耀昌頒贈感謝狀，肯定在地企業落實敦親睦鄰、善盡社會責任。徐耀昌表示，疫情爆發後，相繼有在地企業捐贈漂白水、消毒酒精及水神機等防疫物資，儒鴻企業也適時捐給縣府裁剪方正的運動級彈性機能布下腳料，將交由教育處統一調度，用於學校公共環境的清潔防疫。

隨後徐耀昌扮演「阿昌哥」與工策會開辦清潔小教室，示範辦公桌面清潔消毒，擦拭電話、鍵盤、桌面等，確實消毒、遠離病毒侵害。另，縣府招商服務馬上辦中心也正協助儒鴻公司溪洲廠，進行新建數位印花廠案，生產高附加價值印花布料，計畫投資10.2億元，預估將增加60位技術性人才的就業機會。

(中時 )