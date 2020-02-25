北市府力推「西區門戶計畫」，預計9月完成交八廣場景觀工程，呈現綠色廊帶意象，圖為完工模擬圖。（北市工務局公園處提供／張穎齊台北傳真）

柯市府力推「西區門戶計畫」，繼2016年拆除忠孝橋引橋後，分階段調整忠孝西路、開闢交六廣場，重現北門風光，今年初更將鐵路警察局遷至南港車站附近，並用5天火速拆完鐵路警察局原址上的5層建築物，接續下來的交通8號廣場（簡稱交八廣場）景觀工程，預計9月底前竣工開放，塑造完整的國家門戶意象。

北市工務局公園處工務科長李彥宏表示，交八廣場闢建分為2階段，第1階段於2018年8月進行土地徵收、拆除舊房舍，並於去年2月完成，今年初將鐵路警察局搬遷後，即進行第2階段架設施工圍籬及防塵網，19日開始拆除建築物，23日完成拆除，並將繼續施作地面景觀工程，預定9月底前完工。

李彥宏說，交八廣場景觀工程將使用透水性鋪面設置，保留現場原有喬木外，也新植喬木，創造更完整的綠蔭廊道，且會在喬木周邊設置弧型座椅，休憩時有如置身林蔭廣場；另外燈光照明設計則結合鄰近三井倉庫及整體周邊環境，照明溫暖柔且節能省電，提供更舒適的夜間行走環境，屆時完工後，歡迎市民朋友來體驗感受。

公園處長陳榮興指出，交八廣場景觀綠美化，是西區門戶計畫的中期項目，此次景觀工程整合基地及周邊人行道，保留既有樹木，提供綠地廣場給民眾休憩使用，並延伸「台北行旅廣場」範圍，完整串聯周邊北門廣場、台北車站及站前商圈等，呈現綠色廊帶意象。

(中時 )