嘉義縣政府與慈濟慈善事業基金會今25日共同簽署《慈善防災‧環保生態》合作備忘錄，未來雙方將正式成為協力夥伴。（呂妍庭攝）

縣長翁章梁與慈濟基金會執行長顏博文在縣府中庭簽署《慈善防災‧環保生態》合作備忘錄，翁章梁還獲贈遮光太陽眼鏡、酒精等。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府與慈濟慈善事業基金會今25日共同簽署《慈善防災‧環保生態》合作備忘錄，未來雙方將正式成為協力夥伴，在慈善關懷、醫療衛生、防災教育、生態環保、救災合作、公益人文等6大面向合作，正值新冠肺炎期間，慈濟也把精舍師父特別製作的「淨斯茶樹酒精」300公升，提供捐贈給嘉義縣學校師生使用，為教育防疫奉獻心力。

縣長翁章梁與慈濟基金會執行長顏博文在縣府中庭簽署《慈善防災‧環保生態》合作備忘錄，翁章梁說，政府的力量、預算與人力有限，甚至是法規上的限制，總是有少數弱勢者無法被政府的社會安全網照顧到，這時候就需要民間的力量挹注。

慈濟基金會也把精舍師父特別製作的「淨斯茶樹酒精」300公升，提供捐贈給嘉義縣學校師生使用。（呂妍庭攝）

慈濟基金會也把精舍師父特別製作的「淨斯茶樹酒精」300公升，提供捐贈給嘉義縣學校師生使用。（呂妍庭攝）

翁章梁舉例，嘉縣目前低收入戶就有3513人，每年光是生活補助就將近1億元，還不包含其他相關媒合資源，人數還不斷地增加中，政府面臨遭遇的問題，需要民間共同合作才能創造更好的生活，未來有了慈濟，相信民眾能得到更即時的協助。

顏博文在致詞中強調，短期方面慈濟已啟動溫馨關懷計畫，未來中低收入戶及弱勢家庭在戶政事務所辦理出生登記時，將可領到慈濟捐贈的嬰兒環保小毛毯，至於雙方中、長程合作計畫，將朝社區樂齡安老目標邁進，希望與縣府合作打造一個愛心永續、幸福滿滿的城市家園。

顏博文說，雙方在防災救災上，將會整合資源進行教育訓練、與救災機制，並會深入社區促進鄰里互助；醫療衛生部分，除醫療關懷與促進健康外，也會將大林慈濟醫院納進來，打造健康城市。

縣府指出，近期雙方計畫會選取幾個示範社區，具體改善身障、獨老者居家環境，只要鄰里長提報社區需要關懷者，縣府整合需求後，慈濟就會協助安裝用電安裝、住警器等，由於慈濟擁有強大的能量與相當多的志工，未來將成為嘉義縣重要的民間力量。

(中時 )