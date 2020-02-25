雲林縣長張麗善（左一）示範裝次氯酸抗菌液給婆婆媽媽們。（周麗蘭攝）

陳媽媽第一個領取到次氯酸水，顯得開心。（周麗蘭攝）

旺旺集團捐贈給雲縣府的次氯酸抗菌液生成器，其中之一裝在斗六市衛生所。（周麗蘭攝）

雲林縣有需要的民眾可攜帶戶口名簿、1000CC不透光空瓶，就近前往衛生所灌注領取。（周麗蘭攝）

水神公司捐借10台次氯酸水抗菌液生成器給雲林縣政府，縣府設置於10個衛生所，縣長張麗善25日在斗六市衛生所舉行記者會致謝。一群婆婆媽媽自備空罐領取，她們表示酒精買不夠，就可用次氯酸水帶彌補不足。

雲林縣甫獲捐借的10台次氯酸水抗菌液生成器安裝在斗六、斗南、虎尾、西螺、北港、台西等6個分局區衛生所，以及古坑、莿桐、四湖、口湖等四個衛生所。

縣長張麗善表示，感謝旺旺集團董事長蔡衍明捐借10部次氯酸抗菌液生成機器，即日起有需要的民眾可攜帶戶口名簿、1000CC不透光空瓶，就近前往衛生所灌注領取，作為環境消毒之用，領取時間以衛生所公告為主，周一至周五每天2小時。

張麗善說，除了洗手自身防護，環境清潔消毒也非常重要，門把、桌椅、餐桌、電腦等手會碰觸到之處，都要特別注重消毒防疫，以避免間接傳染，非常感謝旺旺集團提供抗菌液的生成器。

67歲陳媽媽帶著藍色空瓶來裝，她說臨時找不到不透明容器，就以藍色膠帶封瓶身。

她表示，從報紙和電視得知旺旺集團提供各縣市民眾免費裝水神，先前她買的酒精不夠多，這樣就可以彌補不足，門口、門把、大樓電梯都需要消毒。

斗六市衛生所表示，資源有限，每戶每周現領一次1000CC，請自備不透光容器，該所開放每周一至周五下午2點到4點領取，領取後需放置於陰涼處，不可接觸陽光，3個月內使用完畢。

(中時 )